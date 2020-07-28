Є кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на заміну Леоніда Кучми (колишній президент, 1994-2005 рр.) у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляють "Українські новини".

"Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є кілька варіантів. Поки не буде остаточного рішення, я не можу назвати кандидатури", - сказав Данілов.

Данілов ухилився від відповіді на питання, чи є серед кандидатур перший заступник Кучми в ТКГ, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Проте він запевнив, що всі кандидати - гідні люди і Україна буде потужно представлена в ТКГ, як і було раніше.

Віцепрем’єр також пояснив, що відхід Кучми з ТКГ насамперед пов'язаний з його віком (9 серпня йому виповниться 82 роки) і зазначив, що експрезидент як державник не зможе повністю відсторонитися від переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі і надалі обов'язково допомагатиме Зеленському порадами.

Нагадаємо, Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Олексієві Резнікову.