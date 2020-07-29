Говда - один із трьох заступників генпрокурора, призначених у часи Віктора Шокіна.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого першого заступника Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора Києва.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

"Упевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми працюватимемо ще активніше, ще конструктивніше, ще результативніше", - сказала Венедіктова.

Роман Говда в органах прокуратури працював із серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м. Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника генерального прокурора Віктора Шокіна; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури, прокурора міста Києва; начальника управління Офісу генерального прокурора.

У грудні минулого року Говда подав у відставку з посади прокурора столиці, а 30 квітня 2020 року був призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.

Говда - один з трьох заступників генпрокурора, призначених у часи Віктора Шокіна, яких Юрій Луценко звільнив, коли прийшов у ГПУ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у понеділок, 27 липня, Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника Олега Кіпера.