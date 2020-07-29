Держспецзв'язку почала розслідувати хакерські атаки на сайт Офісу президента

Тільки з 6 по 12 травня було здійснено майже 8 тис. хакерських атак.

Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ініціювало службове розслідування щодо з’ясування обставин збою роботи окремих сайтів органів державної влади.

Про це інформує пресслужба відомства.

Під час попередньої перевірки встановлено, що причиною тривалого відновлення роботи зазначених інформаційних платформ стало неякісне забезпечення резервним електроживленням деяких сервісів Держспецзв’язку.

"Оскільки в якості альтернативного джерела живлення використовується генератор 2005 року випуску, належна перевірка та оновлення якого не здійснювались вчасно, це призвело до того, що роботу сайтів органів державної влади не вдалося відновити відразу. Також з’ясовано, що тривалий час ігнорувалося забезпечення достатньою кількістю джерел безперебійного живлення державного підприємства, на базі якого розміщуються інформаційні платформи деяких державних органів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз вживаються термінові заходи з додаткового резервування критично важливих ресурсів.

Після службового розслідування, з’ясування причин та обставин цього інциденту, а також встановлення причетних осіб Держспецзв’язку поінформує правоохоронні органи та громадськість.

Як ми повідомляли, на сайти державних органів України з 6 по 12 травня було здійснено майже 8 тис. хакерських атак, переважна більшість - на сайт Офісу президента.