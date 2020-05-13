Госспецсвязи сообщило о хакерских атаках на сайт Офиса президента

В течение 6-12 мая система киберзащиты госинформресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала почти 11 тыс. подозрительных событий.

На сайты государственных органов Украины с 6 по 12 мая было произведено почти 8 тыс. хакерских атак, подавляющее большинство - на сайт Офиса президента.

Об этом информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет были заблокированы 7 908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины)", - говорится в сообщении.

В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10,9 тыс. подозрительных событий.

Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 207 киберинцидентов.

Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM.

Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).

Ранее сегодня сообщалось, что российские хакеры атаковали электронную почту канцлера ФРГ Ангелы Меркель.