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СНБО передал Зеленскому проект указа о продлении запрета на российские соцсети

Решение вводится в действие указом президента

СНБО передал Зеленскому проект указа о продлении запрета на российские соцсети
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о продлении запрета российских социальных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в фейсбуке.

"Члены СНБО рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст.5 Закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности, "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

"Данное решение вводится в действие указом президента, который подготовлен и передан для подписания в Офис Президента", - сообщили в СНБО.

Напомним, ранее депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания.

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