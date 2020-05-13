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Зеленский созвонился с президентом Австрии

Президента начали поздравлять с принятием "антиколомойского" закона.

Зеленский созвонился с президентом Австрии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что он поблагодарил Ван дер Беллена за помощь украинцам, которым потребовалась эвакуация из-за карантинных ограничений.

Австрия обеспечила коридор для граждан Украины, которые возвращались домой на автомобилях из других стран Европы, и продлила сроки их легального пребывания в Австрии без применения штрафных санкций.

В ходе разговора Зеленский также обратил внимание на успешную деятельность правительства Австрии в условиях распространения коронавируса и выразил поддержку австрийцам.

Ван дер Беллен в свою очередь поздравил Зеленского с принятием "антиколомойского" закона.

Президент Украины также рассказал австрийскому коллеге о ситуации на Донбассе и выразил надежду на поддержку Австрией евроинтеграции.

Президенты договорились обсудить возможности проведения ранее запланированных мероприятий после стабилизации ситуации с коронавирусом в обеих странах.

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