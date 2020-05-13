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Австрия и Германия планируют открыть общую границу в середине июня

Пограничный контроль действует порядка двух месяцев.

Австрия и Германия планируют открыть общую границу в середине июня
Фото: EPA/UPG

Австрия и Германия планируют открыть общую границу в середине июня.

Об этом сообщила в среду министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в эфире радиостанции О1.

"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", - цитирует министра издание Kurier.

Пограничный контроль между странами действует порядка двух месяцев из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Кёстингер, на открытие границ в соседнюю Италию потребуется немного больше времени. Также она сообщила, что "воздушные перевозки останутся ограниченными".

Напомним, что в Австрии коронавирусную инфекцию выявили у 16 тысяч человек, в Германии - у 173 тысяч.

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