Австрия и Германия планируют открыть общую границу в середине июня.

Об этом сообщила в среду министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в эфире радиостанции О1.

"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", - цитирует министра издание Kurier.

Пограничный контроль между странами действует порядка двух месяцев из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Кёстингер, на открытие границ в соседнюю Италию потребуется немного больше времени. Также она сообщила, что "воздушные перевозки останутся ограниченными".

Напомним, что в Австрии коронавирусную инфекцию выявили у 16 тысяч человек, в Германии - у 173 тысяч.