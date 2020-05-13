Степанов заявил, что Украине удалось избежать пика эпидемии коронавируса благодаря раннему карантину

Заполненность больниц, отведенных для пациентов с COVID-19, составляет около 15%.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине удалось избежать пика эпидемии заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в интервью "Українським новинам".

"Уже более 20 суток подряд имеем от 400 до 600 больных в сутки. Считаю, что нам удалось избежать пика эпидемии", - сказал министр.

Заполненность больниц, которые отведены под лечение больных с коронавирусом, составляет около 15%.

Глава Минздрава также сообщил, что не считает карантинные меры в Украине слишком жесткими. Он подчеркивает, что именно раннее внедрение карантина, по сравнению с европейскими странами позволило Украине избежать пика эпидемии.

"В Украине вовремя были запущены карантинные мероприятия. Их внедрили, когда у нас было четыре случая заражения. Европейские страны их вводили, когда количество больных считалось сотнями и даже подходило к тысяче. Именно введение карантинных мероприятий на начальном этапе пандемии и привело к тому, что нам удалось избежать пика заболеваемости", - сказал министр.

Также он считает достаточно успешной мобилизацию украинской медицины к эпидемии, учитывая, что поначалу страна была совершенно не готова к этому вызову.

Напомним, в Минздраве сообщали, что пик заболеваемости в Украине должен был произойти 3-8 мая.

Степанов сообщал, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава. Под пиком подразумевается неспособность системы здравоохранения предоставить помощь всем, кто в ней нуждается.