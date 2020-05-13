СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяСпорт

Месси вновь пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

На сей раз сумма пожертвований составила 0,5 млн евро.

Месси вновь пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
Лионель Месси
Фото: tycsports.com

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пожертвовал 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусной инфекцией у себя на родине, сообщает TyC Sports.

На эти деньги были закуплены средства индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, многопараметрические мониторы и расходные материалы.

"Мы очень благодарны за признание нашей работы, которое позволяет нам продолжать оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения", - заявила исполнительный директор фонда Гаррахана – конечного "бенефициара" данной суммы, Сильвия Кассаб.

Напомним, что данное пожертвование от Месси на борьбу с коронавирусом является не единственной. В марте Лео и экс-главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с пандемией в Каталонии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также