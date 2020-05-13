Месси вновь пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

На сей раз сумма пожертвований составила 0,5 млн евро.

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пожертвовал 500 тыс. евро на борьбу с коронавирусной инфекцией у себя на родине, сообщает TyC Sports.

На эти деньги были закуплены средства индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, многопараметрические мониторы и расходные материалы.

"Мы очень благодарны за признание нашей работы, которое позволяет нам продолжать оказывать помощь системе аргентинского здравоохранения", - заявила исполнительный директор фонда Гаррахана – конечного "бенефициара" данной суммы, Сильвия Кассаб.

Напомним, что данное пожертвование от Месси на борьбу с коронавирусом является не единственной. В марте Лео и экс-главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с пандемией в Каталонии.