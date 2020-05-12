Большинство клубов Первой лиги хотят досрочно завершить сезон

Большинство клубов украинской Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят досрочно завершить сезон, сообщает Sport Arena.

Некоторые команды даже угрожают сняться с соревнований, если ПФЛ будет настаивать на дальнейших матчах.

Сообщается, что о досрочном завершении теперь размышляют и клубы, входящие в первую шестерку турнирной таблицы. Ранее команды выступали за проведение отдельного турнира между командами верхней части Первой лиги. Сейчас большинство изменило свое мнение.

При этом часть команд надеется доиграть турнир, в их числе - "Волынь", "Агробизнес" и "Металлист 1925", которые планируют возобновить командные тренировки на следующей неделе.

Предварительный план ПФЛ состоит в возобновлении сезонов Первой и Второй лиг 2 июня и завершением матчей 25-26 июля.