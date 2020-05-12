Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
ГлавнаяСпорт

Большинство клубов Первой лиги хотят досрочно завершить сезон

Раскол в украинской Первой лиге.

Большинство клубов Первой лиги хотят досрочно завершить сезон

Большинство клубов украинской Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят досрочно завершить сезон, сообщает Sport Arena.

Некоторые команды даже угрожают сняться с соревнований, если ПФЛ будет настаивать на дальнейших матчах.

Сообщается, что о досрочном завершении теперь размышляют и клубы, входящие в первую шестерку турнирной таблицы. Ранее команды выступали за проведение отдельного турнира между командами верхней части Первой лиги. Сейчас большинство изменило свое мнение.

При этом часть команд надеется доиграть турнир, в их числе - "Волынь", "Агробизнес" и "Металлист 1925", которые планируют возобновить командные тренировки на следующей неделе.

Предварительный план ПФЛ состоит в возобновлении сезонов Первой и Второй лиг 2 июня и завершением матчей 25-26 июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также