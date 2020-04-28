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Украинский футбол может потерять легендарный клуб

У "Черноморца" серьезные финансовые проблемы.

Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Стадион "Черноморец"
Фото: chernomorets.odessa.ua

Одесский "Черноморец" может отказаться от участия во второй части сезона Первой лиги, если розыгрыш возобновят летом этого года, сообщает Odessa.online.

Во время вынужденной паузы в сезоне "моряки" расстались с главным тренером команды – сыном главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирона Маркевича Остапом.

По имеющейся у издания информации, причина ухода Маркевича – тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплате и весьма туманное будущее "Черноморца".

Также есть реальная вероятность расформирования "Черноморца-2", который играет во Второй лиге.

"Черноморец" идет на десятом месте Первой лиги, набрав 22 очка.

В марте УАФ бессрочно приостановила все футбольные соревнования в стране из-за пандемии коронавируса.

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