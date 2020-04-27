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В Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены

После рестарта сезона АПЛ готова пойти на революционные изменения правил.

В Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены
Фото: thesun.co.uk

Многими профессионалами высказывались опасения относительно здоровья футболистов в случае возобновления сезона. Ведь в условиях поствыхода из карантина растренерованность организма может повлиять на повышенный травматизм.

Предвидя подобную ситуацию, ФИФА предложила революционный механизм, который может позволить командам избежать подобного сценария, и разрешила им проводить две дополнительные замены по ходу матча, т.е. довести их общее количество до пяти.

При этом количество максимально задействованных по ходу поединка игроков останется равным 14, а значит клубы могут совершить минимум две обратные замены, как это делается в большинстве командных игровых видах спорта.

Первыми на такое нововведение откликнулись в Английской Премьер-Лиге, сообщает The Sun.

Правило будет временным до конца нынешнего сезона, который из-за пандемии коронавируса придется доигрывать в ускоренном формате.

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