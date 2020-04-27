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В Японии запретят въезд гражданам Украины и еще 13 стран

Не смогут въехать путешественники, которые находились в этих странах на протяжении двух последних недель. 

В Японии запретят въезд гражданам Украины и еще 13 стран
Синдзо Абэ
Фото: file.liga.net

Япония расширит запрет на въезд путешественников из еще 14 стран, в том числе и Украины. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет Kyodo.

Целью запрета является сдерживание распространения коронавируса. В список стран также вошли Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис. 

Со среды пограничники будут запрещать въезд всем, кто был в этих странах на протяжении двух последних недель. 

"Таким образом, общее число стран и регионов, охваченных запретом на въезд, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты и всю Европу", - уточнили в СМИ.

Отмечается, что японские граждане могут въезжать в страну, но обязаны проходить тест на коронавирус, самоизолироваться на две недели и следить за появлением симптомов заболевания.

Также в Японии до конца мая продлили приостановку виз, выданных более чем в 170 странах. 

Напомним, что по последним данным ВОЗ, в Японии зарегистрировали более 13 000 случаев заболевания коронавирусом, умер 351 человек.  

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