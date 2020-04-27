Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Лавров заявил, что Резников блокирует закрепление "особого статуса Донбасса"
Лавров заявил, что Резников блокирует закрепление "особого статуса Донбасса"
Около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков
Около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков
ГлавнаяМир

Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 3 млн человек

206,553 человека скончались.

Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 3 млн человек
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 2 971 831 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 206,553 человека скончались.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику по всему миру.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США - заражения зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 54 876, заболевших - 965 910, протестировано - 5 441 079.

Испания сообщает о 226 629 случаях COVID-19, 23190 человек умерли.

В Италии зафиксировано 197 675 случаев инфицирования, из них - 26 644 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев - в США, Испании, Италии, и Франции. Так, во Франции умерли 22 890 человек, в Великобритании - 20 795, в Германии - 5 976, в Иране - 5 710, в Турции - 2 805, в Бельгии - 7 094, в Нидерландах - 4 491, Канаде - 2 663.

В России число зараженных достигло 80 949 человек, из которых 747 умерли, в Беларуси - 10 463, умерли - 72; в Польше - 11 617, умерли - 535; в Молдове - 3 408, умерли - 96; в Венгрии - 2 500, умерли - 272; в Румынии - 11 036, умерли - 619; в Словакии - 1 379, умерли - 18.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19, всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также