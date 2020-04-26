В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8

В Украине за сутки подтвердили 492 новых случая коронавируса, таким образом количество заболевших возросло до 8617. Об этом информирует Центр общественного здоровья.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)

Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)

Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)

г. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)

Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)

Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)

Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 111 случаев;

Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)

Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)

Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)

Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)

Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)

Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)

Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и семь медиков.

Напомним, за сутки 24 апреля в Украине подтвердили 478 новых случаев COVID-19, умерли - восемь человек.