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В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8

Выздоровели 58 пациентов.

В Украине за сутки подтвердили 492 новых случая коронавируса, таким образом количество заболевших возросло до 8617. Об этом информирует Центр общественного здоровья.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)
  • г. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 111 случаев;
  • Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и семь медиков.

Напомним, за сутки 24 апреля в Украине подтвердили 478 новых случаев COVID-19, умерли - восемь человек.

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