Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Кабмин представил план выхода из карантина
Кабмин представил план выхода из карантина
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов
Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов
Кабмин уволил Нефьодова и Верланова
Кабмин уволил Нефьодова и Верланова
Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб
Кабмин определилися с врио глав Таможенной и Фискальной служб
УЕФА принял решение по названию Евро-2020
УЕФА принял решение по названию Евро-2020
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Запорожье коронавирус обнаружили у 11 жильцов общежития

Тестирование на COVID-19 проведут всем жителям.

В Запорожье коронавирус обнаружили у 11 жильцов общежития
Фото: EPA/UPG

В Запорожье в общежитии, которое находится в Александровском районе, обнаружили 11 больных коронавирусом. Об этом сообщили в городском совете.

"Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - говорится в сообщении.

Мэр Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому поводу. Заседание запланировано на субботу.

По состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области выявлено 171 случай COVID-19, из них 97 - приходятся на областной центр.

Напомним, ранее вспышку коронавируса обнаружили в общежитии в Вишневом под Киевом. Там коронавирус подхватил каждый третий - 78 из 224 жителей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также