В Запорожье коронавирус обнаружили у 11 жильцов общежития

Тестирование на COVID-19 проведут всем жителям.

В Запорожье в общежитии, которое находится в Александровском районе, обнаружили 11 больных коронавирусом. Об этом сообщили в городском совете.

"Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - говорится в сообщении.

Мэр Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по этому поводу. Заседание запланировано на субботу.

По состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области выявлено 171 случай COVID-19, из них 97 - приходятся на областной центр.

Напомним, ранее вспышку коронавируса обнаружили в общежитии в Вишневом под Киевом. Там коронавирус подхватил каждый третий - 78 из 224 жителей.