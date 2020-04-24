Кличко сообщил, что стационарное лечение одного больного коронавирусом в Киеве стоит от 5 до 15 тыс. в сутки

Пациенты в больницах лечение в основном не оплачивают, а те, кто лечится дома, самостоятельно должен покупать препараты.

В Киеве лечение одного больного COVID-19 в стационарных условиях составляет от 5000 до 15 000 гривен, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Стоимость зависит от тяжести течения заболевания у пациента и наличия других болезней.

"Как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится приблизительно от 5 до 15 тыс. гривен за сутки лечения", - уточнил он.

Для пациентов, которые лежат в больницах, лечение в основном бесплатное. Те, кто лечатся на самоизоляции, самостоятельно покупают препараты.

Кличко отметил, что около 90% медицинских препаратов, предусмотренных Национальным перечнем основных лекарственных средств, есть в медучреждениях Киев.

Он также добавил, что КГГА закупила 17 видов медпрепаратов для оказания медицинской помощи больным коронавирусом на 101 млн гривен.

Подробнее о том, какие препараты получают пациенты с COVID-19, читайте в материале LB.ua "Чим лікують коронавірус в Україні".