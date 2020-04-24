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В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом

Выздоровели еще 8 человек. 

Фото: КГГА

В Киеве количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 1122. За сутки подтвердили 63 новых случая, в том числе у трех медиков и девяти священнослужителей, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко

Заболели 22 женщины возраста от 21 до 82 лет и 35 мужчин возраста о 18 до 77 лет, а также шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

"В больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. За сутки выздоровели 8 человек, в целом вылечились 53 жителя Киева", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что на карантин закрыта Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастырь.

Всего умерли 20 человек, выздоровели - 53. Больше всего заболевших, 271, в Печерском районе. В Дарницком - 166, в Соломенском - 112, в Голосеевском - 109. В других районах столицы количество заболевщих не превышает сотни.

Фото: КГГА

Напомним, что в Александровской больнице Киева с коронавирусом находятся четверо священников из Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области, но почему их перевезли именно в столицу - неизвестно.

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