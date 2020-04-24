Переболевший коронавирусом британский премьер вернется к работе в понедельник

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, в понедельник вернется к исполнению своих обязанностей, сообщает Telegraph.

Членов правительства попросили подготовиться к тому, что премьер вернется к работе в начале следующей недели, но окончательное решение будет зависеть от состояния Джонсона, подчеркивают источники издания на Даунинг-стрит.

"Он вернется в критический момент, когда в стране уже больше месяца действует локдаун, и министры надеются, что он придаст импульс работе над стратегией выхода из кризиса", - пишет газета.

Министры кабинета волнуются, что продолжительные карантинные меры могут привести к краху десятков тысяч компаний и причинить непоправимый ущерб экономике, подчеркивают в Telegraph.

Джонсон переболел коронавирусом и провел три дня в отделении реанимации лондонской больницы Сент-Томас.12 апреля премьера выписали. Последние 12 дней он провел в загородной резиденции Чекерс, участвуя в видеоконференциях с членам правительства. В среду он поговорил по телефону с королевой Британии Елизаветой II.

Пока премьер был в больнице, его функции исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб. В ежедневных брифингах по ситуации с коронавирусом принимали участие и другие министры.