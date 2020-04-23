Почти 50% смертей от COVID-19 в Европе произошли в учреждениях социальной заботы

В ВОЗ призывают обеспечить такие учреждения средствами защиты и предметами первой необходимости.

Почти половина смертей от коронавирусной болезни в Европе произошла в учреждениях социальной защиты. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, пишет BBC.

"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19, находились в учреждениях социальной заботы длительного пребывания. Это чрезвычайная человеческая трагедия", - сообщил он.

Клюге призвал активизировать усилия по защите жителей таких учреждений, и отметил, что опекунам необходимо предоставлять помощь.

"Те, кто умирает дома от COVID-19, имеют право на уход и уход в конце жизни, включая облегчение симптомов при адекватном лечении в окружении своих близких. Преданные, сострадательные люди, работающие в учреждениях долгосрочного ухода, которые так часто перегружены, которым недоплачивают и которые не защищены, являются незамеченными героями этой пандемии", - отметил он.

Ганс Клюге добавил, что работников учреждений социальной защиты и их жителей необходимо обеспечивать средствами индивидуальной защиты и предметами первой необходимости.

Напомним, что в начале марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что эпицентр пандемии коронавируса находится в Европе. По состоянию на 23 апреля, больше всего заболевших и умерших от COVID-19 - в США.