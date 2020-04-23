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Электронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава Минздрава

Новый срок запуска электронного больничного Степанов не назвал.

Электронный больничный до сих пор не ввели из-за технических проблем, - глава Минздрава
Максим Степанов
Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся из-за технических проблем.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Укринформ".

"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного", - рассказал глава Минздрава.

Новый срок запуска электронного больничного Степанов не назвал.

Напомним, электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года.

В 2018 году сообщалось, что электронные больничные полностью заменят бумажные справки уже 2019 году.

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