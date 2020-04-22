Первый случай COVID-2019 зафиксировали в Чернигове

56-летняя женщина, муж которой 13 апреля вернулся из Польши, госпитализирована.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 зафиксировали в Чернигове.

Об этом сообщил заместитель мэра города Александр Ломако.

"Мы держались, сколько могли, но… Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

По данным Минздрава на утро 22 февраля, в Черниговской области зафиксировали 13 случая коронавируса.