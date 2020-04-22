Не допустить эпидемии: Фонд Рината Ахметова передал медикам Украины 300 000 тестов на коронавирус

300 000 тестов для Украины закупил и передал медикам Фонд Рината Ахметова. Тесты уже поступили в государственные больницы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Киевской областях, а также в городе Киеве.

– Коронавирус – общенациональная проблема. Сегодня под угрозой каждый украинец. Чтобы не допустить стремительного распространения вируса, необходимо оперативно проверять людей из групп риска, прежде всего с симптомами COVID, изолировать и лечить заболевших. Фонд закрыл значительную потребность в тест-системах регионов, в которых работают предприятия группы SCM, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Медики высоко отзываются о качестве экспресс-тестов, закупленных Фондом. Их чувствительность – 87%, а специфичность – 99%. Это позволяет максимально точно подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

– Эти тесты высокоэффективны, они определяют наличие вируса по антителам-иммуноглобулинам. Они помогут правильно сортировать пациентов при госпитализации и тем самым уменьшить количество внутригоспитальных заражений. 300 000 тестов от Фонда Рината Ахметова – колоссальная помощь Украине, – отметил доктор медицинских наук Сергей Дубров, президент Ассоциации врачей-анестезиологов.

Больницы и амбулатории, которые получили тесты, были определены Министерством здравоохранения Украины. Их будут проводить совершенно бесплатно для пациентов с подозрением на коронавирус.

Часть экспресс-тестов, полученных от Фонда Рината Ахметова, были доставлены в центры предоставления первичной медицинской помощи. Это передовая коронавирусного фронта.

– Помощь Фонда Рината Ахметова просто неоценима. Экспресс-тесты у нас делают мобильные бригады, которые проводят исследования на выездах, дома у пациентов. Это позволяет своевременно выявлять и госпитализировать заболевших, что в свою очередь позволяет защитить от угрозы заражения других людей, и в том числе врачей. Поэтому большое спасибо Фонду за такое сотрудничество, – сказала директор Киевского центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Рейф.

По словам главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, экспресс-тесты сегодня играют огромную роль в работе медиков.

– Мы очень ценим и благодарны за всю помощь, которая спасает жизнь. Именно так мы сможем победить коронавирус. В приемный покой больницы им. Мечникова поступает 200 человек в день. И в этой ситуации именно экспресс-тесты как раз могут поставить быстрый диагноз и подсказать дальнейшие пути лечения больного, – пояснил Сергей Рыженко.

И.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Игорь Кузин подчеркнул, что Фонд Рината Ахметова постоянно помогает стране, и самая важная помощь оказана в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, экспресс-тесты – одна из главных потребностей врачей.

– Быстрые тесты дают медикам возможность принимать эффективные эпидемиологические решения, – сказал Игорь Кузин.

Фонд Рината Ахметова приобретает для медиков и оборудование для анализа проб. Так, Мариупольский филиал Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины получил анализатор проб QuantStudio™ 5 в комплекте с тест-системой SARS-CoV-2 onestep RT-PCR,CE-IVD и боксом биобезопасности E Series 120 cm, MSC-IIA-E120, Metisafe. Это оборудование позволит медикам качественно определять в лабораторных условиях наличие коронавируса.

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названых больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупил анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.