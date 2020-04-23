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За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19

Шестеро человек выздоровели, двое скончались.

За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19
Архивное фото
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

По состоянию на утро 23 апреля, среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев коронавируса COVID-19, из них - три новых.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

Отмечается, что шестеро человек выздоровели. Также было зафиксировано два летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) 341 человек.

Двое больных госпитализированы (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - один военнослужащий). Ещё один заболевший во Львовской области лечится дома под присмотром медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Напомним, 16 апреля во Львове от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины. Это был торой летальный случай коронавирусной болезни в ВСУ. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

Всего по состоянию на утро 23 апреля в Украине число заболевших превысило 7 тысяч человек.

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