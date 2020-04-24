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В четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирус

Болезнь подтвердили еще у девяти представителей Московского патриархата.

В четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирус
Фото: orthodox-church.kiev.ua

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата нашли коронавирус.

Об этом на ежедневном брифинге в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз "коронавирус", священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры, трое - из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона [в Феофании]", - сказал Кличко.

Он напомнил, что Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.

Напомним, что Киев занимает второе место в Украине по количеству инфицированных коронавирусом - заболели1125 человек. Значительная часть этих случаев приходится на монастыри Московского патриархата.

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