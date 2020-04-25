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Глава Минздрава намерен проверить второй этап медреформы в больницах Киевской области

Степанов посетит три медучреждения, чтобы "показать реальное положение вещей, а не рассказывать какие-то сказки, которыми нас кормили предыдущие чиновники".

Глава Минздрава намерен проверить второй этап медреформы в больницах Киевской области
Максим Степанов
Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав получает тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы. Об этом он сообщил на брифинге в субботу.

"Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы… Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск", - сказал Степанов.

По его словам, Минздрав хочет "показать реальное положение вещей, а не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники".

Министр сообщил, что планирует в субботу посетить три больницы Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медреформы.

Напомним, Минздрав начал аудит системы здравоохранения в середине апреля.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья. 

По состоянию на 1 апреля НСЗУ подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медпомощи. 10 апреля первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от НСЗУ. Общая сумма выплат составила 1 767 845 950 гривен.

Новый этап медреформы дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ. 

Подробнее об изменениях читайте в материале LB.ua "З 1-им квітня! Новий етап медреформи розпочався, що це означає?".

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