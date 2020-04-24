В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" нашел защитные костюмы отечественного производителя, у которых есть требуемый Минздравом стандартом EN 14126:2003. При этом они стоят более чем в два раза дешевле, чем костюмы, купленные министерством в Китае.

Об этом говорится в фейсбуке организации.

Фото: facebook.com/patients.org.ua

"Благотворительный фонд "Пациенты Украины" закупает защитные костюмы, с тем же стандартом, о котором так лестно отзывается Министерство по 215 грн! Костюмы - украинского производства, их отшивает ООО "Тезаурус", которое находится в Винницкой области. Фото паспорта на защитные костюмы, в котором указано стандарт EN 14126:2003 добавляем", - заявили в фонде.

Фото: facebook.com/patients.org.ua

Фото: facebook.com/patients.org.ua

Напомним, 14 апреля госпредприятие "Медзакупки Украины" по заказу Минздрава договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Через три дня после этого Министерство здравоохранения вышло на рынок в обход "МЗУ" и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Свои действия министерство объяснило тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов". В "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.