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Сицилия пообещала туристам оплатить половину стоимости авиабилетов после отмены карантина

В Италии ищут способы перезапуска туристической отрасли. 

Сицилия пообещала туристам оплатить половину стоимости авиабилетов после отмены карантина
Фото: EPA/UPG

Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса, пишет газета Daily Mail.

В материале говорится, что согласно новой стратегии развития туризма на острове, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения.

Кроме того, утверждается, что туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily.

Как отмечает газета, власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Напомним, Италия находится на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США, и на третьем месте по числу инфицированных COVID-19.

По данным на 25 апреля, в Италии зарегистрировано более 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, 26 тыс. человек скончались.

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