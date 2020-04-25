Беларусь провела общенациональный субботник, несмотря на коронавирус

По официальным данным, в стране более 9 тыс. больных COVID-19, умерли 67 человек.

В Беларуси, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, в субботу, 25 апреля, организовали общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает Немецкая волна.

"Комитет государственного контроля провел акцию по высадке деревьев, участники которой обошлись без защитных масок и не соблюдали рекомендации по социальному дистанцированию", - говорится в материале.

Второй секретарь Минской городской организации союза молодежи Роман Бондарук сообщил, что участвовать в массовом мероприятии во время эпидемии коронавируса никто из молодых людей не боится.

"Крепкие ребята, не больные, соблюдают дистанцию, проблем никаких в этом нет, да и разве это массовое мероприятие?", - сказал он.

Участники субботника в Минске высаживали деревья, благоустраивали памятники, приводили в порядок территорию кладбищ.

Президент страны Александр Лукашенко, который также принял участие в субботнике, заявил, что не видет оснований для отмены массовых мероприятий в стране.

Фото: https://www.belta.by

"Люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет", - объяснил глава государства.

"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - ответил Лукашенко на вопрос о ситуации с коронавирусом в стране.

По состоянию на утро воскресенья белорусский Минздрав насчитал 9590 заболевших коронавирусом и 67 летальных случаев. Однако независимые СМИ и блогеры заявляют, что эти цифры существенно занижены.

Беларусь остается одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и не отменены массовые мероприятия. Ранее ВОЗ призвала белорусские власти готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса и рекомендовала Лукашенко ввести карантин.