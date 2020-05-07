Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации корреспондента российского "Первого канала" Алексея Кручинина.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Анатолий Глаза.
По его словам комиссия МИДа по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение 6 мая.
"Алексей Кручинин лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована. То есть он не может на сегодняшний день работать в Беларуси журналистом", - говорится в сообщении.
Причину лишения аккредитации в МИДе не назвали. Но, по сообщениям СМИ, это связано с рядом репортажей о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве заразившихся, а также о летальных случаев в Столбцах. В материале показали кладбище в Столбцах и президента Александра Лукашенко, который "не парится" по поводу коронавирусных больных.
Накануне государственный телеканал "Беларусь-1" обвинил российские СМИ в информационной атаке на Минск. Об этом было объявлено в выпуске новостей. Телеканал утверждает, что их российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее назвала темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе. В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести ограничительные меры. С такой же рекомендацией выступал и ВОЗ. При этом Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.
Карантинные ограничения в стране не вводятся, а президент публично пригласил глав других государств в Минск на парад 9 мая.
Лукашенко утверждает, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер и назвал пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов".