Из Беларуси выдворили съемочную группу российского "Первого канала"

В одном из материалов журнаисты рассказали, что Лукашенко "не парится" по поводу коронавирусных больных.

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации корреспондента российского "Первого канала" Алексея Кручинина.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Анатолий Глаза.

По его словам комиссия МИДа по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение 6 мая.

"Алексей Кручинин лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована. То есть он не может на сегодняшний день работать в Беларуси журналистом", - говорится в сообщении.

Причину лишения аккредитации в МИДе не назвали. Но, по сообщениям СМИ, это связано с рядом репортажей о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве заразившихся, а также о летальных случаев в Столбцах. В материале показали кладбище в Столбцах и президента Александра Лукашенко, который "не парится" по поводу коронавирусных больных.

Накануне государственный телеканал "Беларусь-1" обвинил российские СМИ в информационной атаке на Минск. Об этом было объявлено в выпуске новостей. Телеканал утверждает, что их российские коллеги скрывают от зрителей информацию о том, как обстоят дела с коронавирусом в самой России.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее назвала темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе. В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести ограничительные меры. С такой же рекомендацией выступал и ВОЗ. При этом Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.

Карантинные ограничения в стране не вводятся, а президент публично пригласил глав других государств в Минск на парад 9 мая.

Лукашенко утверждает, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер и назвал пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов".