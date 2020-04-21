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ВОЗ рекомендовала Лукашенко ввести карантин в Беларуси

В стране более 6 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли более 50 человек.

ВОЗ рекомендовала Лукашенко ввести карантин в Беларуси
Фото: PRESIDENT.GOV.BY

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала властям Беларуси ввести карантин и рассмотреть возможность введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время своего выступления перед рабочими в Бобруйске, передает Радио Свобода.

Лукашенко также обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Беларуси и призвал рабочих доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ.

В начале пандемии президент Беларуси отрицал распространение коронавируса и критиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии.

По последним данным, в Беларуси выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли более 50 человек. При этом Беларусь остается одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и не отменены массовые мероприятия.

Ранее ВОЗ призвала белорусские власти готовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса.

В большинстве стран сейчас из-за коронавируса введены ограничения – отменены массовые мероприятия, закрыты общественные и учебные заведения. Однако несколько стран Европы, включая Данию, Австрию, Испанию и Германию, объявили о послаблении ограничений.

В США начались протесты с требованием позволить людям вернуться на работу. В ответ ВОЗ предупредила о рисках поспешной отмены государствами карантинных мер, так как это чревато новой волной вспышки COVID-19.

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