Ким Чен Ын перенес операцию и находится в больнице, - CNN

У лидера КНДР проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, курением и переутомлением.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в больнице "в серьезной опасности", он перенес операцию.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные разведки.

Отмечается, что слухи о болезни Ына появились после того, как он пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. При этом за четыре дня до мероприятия он посещал заседание правительства.

Южнокорейское издание Daily NK, которое следит за ситуацией в КНДР, сообщило, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце, а сейчас находится на реабилитации на вилле за пределами Пхеньяна.

По словам собеседника издания, здоровье лидера КНДР резко ухудшилось из-за чрезмерного курения, ожирения и переутомления.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Ким Чен Ын на белом коне поднялся на самую высокую гору КНДР Пэктусан.