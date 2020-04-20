Саммит Восточного партнерства перенесли на вторую половину 2020, - СМИ

Ранее не исключалось, что он может состояться в формате видео-конференции.

Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

"Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, или будет возможным провести саммит в живом формате во второй половине года", - сказал он в понедельник в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита.

Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.