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Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса

Болсонару считает вирус "небольшим гриппом".

Президент Бразилии вышел на акцию против ограничений из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против ограничительных мер, которые введены из-за коронавируса.

Как сообщает DW, в акции участвовали около 600 человек.

Они потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару. Президент на акции выступил с речью, которую вынужден был несколько раз прерывать из-за кашля.

Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса "истерией". Ранее Болсонару отправил в отставку популярного в стране министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, который был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии.

Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране более 38 тысяч человек, около 2,5 тысячи умерли.

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