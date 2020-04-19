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107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса

У женщины была высокая температура и сильный кашель.

107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса
Хавахан Карадениз
Фото: https://www.aa.com.tr

107-летняя гражданка Турции Хавахан Карадениз стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших коронавирус. Об этом пишет Анадолу.

Женщину поместили в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус оказался позитивным.

Через неделю Карадениз выписали из больницы. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

У 107-летней жительницы четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Женщина рассказала журналистам, что уделяет большое внимание своему питанию, на завтрак она любит есть сливочное масло, мед, молоко. Одно из ее любимых блюд – вареная пшеница, смешанная с йогуртом. 

За всю свою жизнь женщина не переносила операций.

Напомним, ранее в Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя пациентка с тяжелой патологией. Также сообщалось, что COVID-19 поборола 107-летняя жительница Нидерландов.

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