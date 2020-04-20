Новая Зеландия через неделю начнет поэтапное смягчение карантина

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что жесткий карантинный режим будет действовать до 23:59 следующего понедельника, 27 апреля.

Об этом пишет NZ Herald.

#BREAKING Watch live: PM extends lockdown until 11.59pm next Monday when NZ will move to alert level 3https://t.co/k6VaOEdHOT — nzherald (@nzherald) April 20, 2020

Раньше предполагалось, что смягчение произойдет с четверга. Но, по ее словам, правительство решило перестраховаться перед длинными выходными - в понедельник в Новой Зеландии отмечают день памяти погибших в военных конфликтах.

В понедельник, 20 апреля, Новая Зеландия сообщила всего о девяти новых случаях коронавирусной инфекции, а их общее количество достигло 1440. Большинство из них уже вылечились, умерли только 12 человек.

"Мы сделали то, что удалось очень немногим странам. Мы остановили волну разрушения", - сказала Ардерн во время обращения к новозеландцам. Она заявила, что страна пожертвовала слишком многим, чтобы сейчас потерять это достижение.

Через неделю страна перейдет с четвертого на третий уровень карантина. Возобновится учебный процесс в школах, разрешат покупать еду на вынос и посещать пляжи. Будут позволены свадьбы и похороны с участием до 10 человек. Также будет увеличена экономическая активность в таких отраслях, как строительство, промышленность и лесное хозяйство.

Через две недели карантин может быть смягчен до второго уровня.

За это время примерно 500 тыс. жителей вернутся к работе в случае, если они смогут соблюдать социальное дистанцирование.