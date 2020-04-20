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В Москве от COVID-19 умер ​начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу

Предполагается, что он мог заразиться на работе.

В Москве от COVID-19 умер ​начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу
Начальник ППС УВД по Западному округу Москвы Игорь Хвенько
Фото: МВД РФ

В столице Российской Федерации Москве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу.

Об этом 20 апреля со ссылкой на источники сообщили российские СМИ.

Сообщается, что болезнь у офицера протекала тяжело, он был подключен к аппарату ИВЛ. Предполагается, что он мог заразиться на работе.

На сайте российского МВД указано, что должность начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве занимает полковник полиции Игорь Хвенько.

Информацию о том, что Хвенько был заражен коронавирусом, подтвердил агентству РБК источник в ГУ МВД по Москве.

О том, что почти все руководство МВД по ЗАО Москвы ушло на карантин из-за сотрудника, у которого был диагностирован COVID-19, ранее писал Telegram-канал Baza. По его информации, заболел заместитель начальника по охране общественного порядка. Умерший Хвенько, пишет Baza, оказался в числе заразившихся, у него болезнь протекала тяжело.

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