В столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе несколько сот человек в понедельник, 20 апреля, вышли на "народный сход" - не согласованную с властями акцию протеста.
Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса, передает Радио Свобода.
"Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Звучали лозунги против режима "самоизоляции", из-за которого, как утверждалось, многие жители республики потеряли работу и средства к существованию. Один из лозунгов - отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначение временного правительства во главе с Виталием Калоевым", - говорится в сообщении.
На улицах было много полиции, были задержаны несколько участников акции протеста, в том числе двое организаторов.
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
В соцсетях сообщают, что к разгону митинга был привлечен ростовский ОМОН.
#Владикавказ лютует ростовский омон, местный пошел в отказ. pic.twitter.com/z3xsRzjGn6— Nova Gorlivka (@NovaGorlivka) April 20, 2020
Многим участникам схода, однако, удалось дойти до центральной площади. К ним вышел глава республики и призвал сидеть дома, чтобы бороться с эпидемией. С призывом разойтись обратился также глава МВД республики и другие представители властей. Впоследствии выдавила людей с площади, некоторые участники акции протеста кидали в них камни.
Митингующие начали кидать камни, силовики начали разгон, а из окон парламента звучит испуганный голос власти. #Осетия https://t.co/iUsQJtPUPn pic.twitter.com/895S4vi7Na— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
Выйти на акцию протеста призывал оппозиционный общественный деятель Вадим Чельдиев, бывший оперный певец, живущий в Петербурге. Он распространял в соцсетях обращения, в которых, в частности, выступал против режима самоизоляции. Во Владикавказе против него возбудили уголовное дело, обвинив в распространении ложных новостей о коронавирусе. Чельдиев задержан.
По официальным данным, в Северной Осетии сейчас 145 зараженных коронавирусом, два человека умерли.