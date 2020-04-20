В столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе несколько сот человек в понедельник, 20 апреля, вышли на "народный сход" - не согласованную с властями акцию протеста.

Фото: twitter.com

Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса, передает Радио Свобода.

"Собравшиеся утверждали, что их недостаточно информируют о ситуации. Звучали лозунги против режима "самоизоляции", из-за которого, как утверждалось, многие жители республики потеряли работу и средства к существованию. Один из лозунгов - отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначение временного правительства во главе с Виталием Калоевым", - говорится в сообщении.

На улицах было много полиции, были задержаны несколько участников акции протеста, в том числе двое организаторов.

В соцсетях сообщают, что к разгону митинга был привлечен ростовский ОМОН.

Многим участникам схода, однако, удалось дойти до центральной площади. К ним вышел глава республики и призвал сидеть дома, чтобы бороться с эпидемией. С призывом разойтись обратился также глава МВД республики и другие представители властей. Впоследствии выдавила людей с площади, некоторые участники акции протеста кидали в них камни.

Митингующие начали кидать камни, силовики начали разгон, а из окон парламента звучит испуганный голос власти. #Осетия https://t.co/iUsQJtPUPn pic.twitter.com/895S4vi7Na — Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020

Выйти на акцию протеста призывал оппозиционный общественный деятель Вадим Чельдиев, бывший оперный певец, живущий в Петербурге. Он распространял в соцсетях обращения, в которых, в частности, выступал против режима самоизоляции. Во Владикавказе против него возбудили уголовное дело, обвинив в распространении ложных новостей о коронавирусе. Чельдиев задержан.

Фото: twitter.com

По официальным данным, в Северной Осетии сейчас 145 зараженных коронавирусом, два человека умерли.