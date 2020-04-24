Трамп подписал второй пакет помощи бизнесу и больницам на $500 млрд

Запущенная 7 апреля программа оказалась крайне популярной, уже через несколько дней средства закончились.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о дополнительной помощи малому бизнесу и медицинским учреждениям в размере 484 млрд долларов в условиях пандемии коронавируса.

Накануне Палата представителей Конгресса США утвердила этот законопроект. "За" проголосовали 388 законодателей, "против" - 5. 21 апреля законопроект был единогласно поддержан Сенатом, передает Голос Америки.

"Большая часть выделенных средств будет направлена предприятиям малого бизнеса, которые не получили помощи из прошлого пакета. Демократы настояли на том, чтобы часть денег из новой Программы защиты заработной платы с бюджетом 320 млрд долларов была выделена женщинам и компаниям, которыми владеют представители меньшинств или люди, не имеющие доступа к банкам", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой, если компания использует полученные средства для выплаты зарплат сотрудникам в течение следующих двух месяцев, то расходы берет на себя правительство, и компании не придется возвращать деньги.

Запущенная 7 апреля программа оказалась крайне популярной, и уже через несколько дней средства закончились.

По словам конгрессмена-республиканца Кевина Брэди, программа "помогает примерно 1,6 млн местных компаний, затрагивая 30 млн рабочих мест в строительстве, розничной торговле, производстве, здравоохранении, гостиничном бизнесе и сфере услуг".

В отчете Министерства труда США, на прошлой неделе без работы остались еще 4,4 млн американцев. Всего за время карантина количество безработных выросло на 26 млн человек.

Демократы добиваются, чтобы законопроект включал помощь штатам и муниципалитетам, которую не удалось включить в прошлую инициативу.

На момент подписания закона, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США заболели коронавирусом более 870 тысяч человек, более 50 тысяч из них умерли.