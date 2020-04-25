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Полиция усилит патрули у кладбищ на выходных, чтобы предотвратить скопление людей

Во время поминальных дней к патрулированию привлекут 22 тыс. сотрудников МВД. 

Полиция усилит патрули у кладбищ на выходных, чтобы предотвратить скопление людей
Фото: Нацполиция

Полиция усилит патрули у кладбищ на выходных, чтобы предотвратить скопление людей во время поминальных дней. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Чтобы не допустить нарушений карантина, к несению службы будет привлечено более 22 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений.

МВД призывает граждан соблюдать временные ограничения и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

В министерстве напомнили, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 апреля поручила органам местного самоуправления запретить посещение кладбищ в поминальные дни, кроме случаев захоронения.

Напомним, Киевская городская госадминистрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Ровно 70-летняя женщина пыталась пробраться на закрытое кладбище и застряла на заборе.

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