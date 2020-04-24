Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Полиция нашла огромный тайник с оружием в бывшем детском лагере возле Волновахи
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Ровно пенсионерка пыталась пробраться на закрытое кладбище и застряла на заборе

Спуститься 70-летней женщине помогли охранники.

​В Ровно пенсионерка пыталась пробраться на закрытое кладбище и застряла на заборе
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В Ровно 70-летняя женщина пыталась пробраться на кладбище, которое закрыто из-за карантина, и застряла на заборе.

Об этом сообщает местный сайт "Ровно вечернее".

Как рассказал пресс-секретарь мэра города Николай Прокопчук, поскольку кладбище закрыто, то женщина решила перелезть через забор, но не смогла.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают заборы и замки", - рассказал Прокопчук.

С женщиной провели разъяснительную работу.

Напомним, посещения кладбищ в поминальные дни запретили из-за карантина. Разрешены только похоронные церемонии с участием ограниченного количества человек. В некоторых городах, например, в Киеве, поминальные дни перенесли на 6 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также