​В Ровно пенсионерка пыталась пробраться на закрытое кладбище и застряла на заборе

В Ровно 70-летняя женщина пыталась пробраться на кладбище, которое закрыто из-за карантина, и застряла на заборе.

Об этом сообщает местный сайт "Ровно вечернее".

Как рассказал пресс-секретарь мэра города Николай Прокопчук, поскольку кладбище закрыто, то женщина решила перелезть через забор, но не смогла.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают заборы и замки", - рассказал Прокопчук.

С женщиной провели разъяснительную работу.

Напомним, посещения кладбищ в поминальные дни запретили из-за карантина. Разрешены только похоронные церемонии с участием ограниченного количества человек. В некоторых городах, например, в Киеве, поминальные дни перенесли на 6 июня.