В Киеве 25 апреля до +19, днем дождь

В Киеве 25 апреля облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, в Волынской, Ривненской и Львовской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов, в Волынской и Львовской областях +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой дождь, в Черкасской и Полтавской областях местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

Напомним, что сегодня в Киеве облачно с прояснениями, до +19, без дождя.