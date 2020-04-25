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Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина

"Ослабление карантинных мер не означает, что угроза пройдет".

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни по новым стандартам после ослабления карантинных мер.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантинных мер не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина ", - написал премьер в своем телеграмм-канале.

Накануне Кабинет министров презентовал план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Первый этап предусматривает открытие парков, скверов, зон отдыха, части объектов индустрии красоты. Но он возможен только если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневная разница среди новых случаев в пределах 5%.

Карантин в Украине продлен до 11 мая, поскольку пик коронавируса ожидается 3-8 мая.

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