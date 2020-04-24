С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате двое военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: в районе Павлополя из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 23 мины, а у Лебединского вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственностигруппировки "Север" также произошло три обстрела: по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вильный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда боевики вели огонь из 82-мм минометов по защитниках Новоалександровки, выпустив 30 мин.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС произошло 15 обстрелов, в результате были ранены трое военных.