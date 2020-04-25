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Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС возле пяти населенных пунктов

Ранения получили двое украинских военных.

Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС возле пяти населенных пунктов
Фото: Олена Максименко

В пятницу, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим позициям 23 мины, у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Старогнатовки противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, защитников населенного пункта Хутор Вольный обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также российские наемники вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов по защитникам Новоалександровки, использовав 30 мин.

Позиции наших военнослужащих рядом с Новотошковским захватчики обстреляли из минометов 120-го калибра, а по защитникам Новозвановки применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

Напомним, в течение 23 апреля вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Во время обстрелов были ранены трое украинских военных.

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