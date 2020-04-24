Из-за пожаров в зоне отчуждения пострадало 11,5 тыс. га заповедника

Это около 5 процентов его территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В результате пожаров на территории зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, по предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Это составляет около 5 процентов его территории.

Об этом директор заповедника Александр Галущенко сообщил в ходе онлайн-брифинга в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, информирует пресс-служба агентства.

По его словам, были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

"По фауне: негативное влияние не является существенным, ведь у большинства птиц отсутствовали кладки с яйцами и молодняк не родился. Копытные и крупные млекопитающие убежали. Однако в ближайшие месяцы пожарища снова будут населены и жизнь там восстановится", - говорится в сообщении.

Помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник сообщил, что в результате пожаров было утрачено только один объект на 11 маршрутах посещения - пионерский лагерь "Казковий»".

Подробная информация о населенных пунктах, которые сгорели или были повреждены огнем будет сообщена позже, информируют в Госагентства.

По состоянию на утро 24 апреля, в Чернобылськой зоне продолжалось тушение тлений в четырех лесничествах. В Житомирской области появилось новое возгорание, идет локализация огня.