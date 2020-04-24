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КГГА запустила Telegram-бот для контроля самоизоляции

Отныне контроль можно осуществлять дистанционно.

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской городской государственной администрации запустил Telegram-бот для дистанционного контроля за соблюдением киевлянами режима самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Самоизолированные должны придерживаться избранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в места их жительства. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие сообщения будут приходить несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц.

В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции будет составляться протокол об административном правонарушении и налагаться штраф в размере 17 тыс. гривен.

Отмечается, что Telegram-бот легко установить на телефон и легко удалить после завершения карантина.

Ранее сообщалось, что полиции вернули 533 "карантинных" админпротокола из 4851.

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