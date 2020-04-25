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В Подольске подтвердили 32 случая COVID-19 у медработников

Всего в городе 88 подтвержденных случаев заболевания.

В Подольске подтвердили 32 случая COVID-19 у медработников
Архивное фото
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Подольске Одесской области подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники в Подольской районной больнице. По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад", - написал глава ОГА.

Всего по состоянию на сейчас в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания.

"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры", - добавил Куцый.

Он также уточнил, что в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания.

Напомним, 21 апреля руководтство Одесской области решило закрыть Подольск на карантин. Сообщалось, что туда будут пускать только тех, кто там зарегистрирован. По состоянию на 21 апреля в Подольске коронавирусом заразились 37 людей, в том числе восемь медиков. Один из них умер 19 апреля.

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