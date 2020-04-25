ВОЗ: те, кто переболел коронавирусом, могут заразиться повторно

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес вызванную коронавирусом пневмонию COVID-19, защищен от повторного заражения. Об этом организация заявила 25 апреля.

"Результаты большинства исследований свидетельствуют о том, что у некоторых из тех, кто перенес COVID-19, уровень антител в крови слишком низкий", - говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Организация призывает тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, продолжать соблюдать рекомендованные правила гигиены.

ВОЗ также предостерегает от выдачи лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию, так называемых иммунных сертификатов или аналогичных документов. Их предлагают ввести правительства ряда стран для того, чтобы перенесшие инфекцию могли, в частности, выйти на работу. Введение таких документов может ускорить распространение коронавируса, считает ВОЗ.

Кроме того, организация предупреждает о возможной неточности тестов на антитела. Так, некоторые из них не показывают наличие антител в крови у человека, который на самом деле был заражен коронавирусом SARS-CoV-2, или ошибочно реагируют на антитела к другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 2,8 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 198 тысяч, выздоровели более 812 тысяч человек.

Ранее глава ВОЗ заявил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых коснулась пандемия одними из первых.