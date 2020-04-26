Италия планирует возобновить работу главных достопримечательностей в мае

В следующем месяце в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

«В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности», - сообщил он. Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность возобновить работу, Франческини назвал Колизей и Помпеи.

С наибольшими сложностями в вопросе открытия столкнутся театры, кинозалы и другие учреждения культуры с ограниченным пространством.

«Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки», - отметил министр.

По его словам, правительство Италии готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им, как сообщил Франческини, будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, заявил он.

«[Открытие границ] будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет», - считает министр.

Напомним, все итальянские музеи, архитектурные памятники, выставки, учреждения культуры и досуга были закрыты 8 марта из-за распространения коронавируса COVID-19. Введенный властями страны карантинный режим заканчивается 3 мая, о его продлении пока не сообщалось.

Италия является одним из мировых лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса. По числу жертв страна находится на втором месте (более 26 тыс. человек) после США (53 тыс.), а по количеству случаев заражения - на третьем (более 195 тыс.), уступая лишь Штатам (936 тыс.) и Испании (223 тыс.).

Ранее сообщалось, что Сицилия пообещала туристам оплатить половину стоимости авиабилетов после отмены карантина.